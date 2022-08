CDU kritisiert : Stadt Moers lässt Fördergelder für digitales Lernen liegen

Anderswo schon Normalität: Schulunterricht mit Laptops und Tablets. Foto: Marijan Murat/dpa Foto: dpa/Marijan Murat

Moers Die Fraktion im Rat fordert die Verwaltung auf, sich aktiv um Mittel für digitale Endgeräte zu bemühen. Andere Kommunen wie Duisburg machten es vor, heißt es.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Moerser CDU-Fraktion fordert von der Stadtverwaltung, sich aktiv um Fördergelder für digitales Lernen zu bemühen. Alle Schulen in Nordrhein-Westfalen könnten auf Millionenbeträge an Mitteln aus dem Digitalpakt zugreifen, heißt es in einer Mitteilung zu einem entsprechenden Antrag an den Stadtrat. Darüber hinaus stelle das Land gemeinsam mit der Europäischen Union weitere Fördermittel in Millionenhöhe zur Verfügung. Die Moerser Verwaltung habe sich darum augenscheinlich noch nicht bemüht, sagt die CDU.

„Andere Kommunen machen es bereits vor und nutzen den bereitgestellten Fördertopf. Zuletzt hat die Nachbarstadt Duisburg offenbar bekanntgegeben, dass sich dort Schülerinnen und Schüler ab Oktober über ein eigenes digitales Endgerät freuen dürfen“, berichtet die stellvertretende Bürgermeisterin Claudia van Dyck, die als CDU-Ratsmitglied auch im städtischen Schulausschuss sitzt. Digitale Endgeräte seien aus dem Schulalltag längst nicht mehrwegzudenken.

„Spätestens seit der Pandemie wissen wir, dass das Leben und Lernen mit digitalen Endgeräten auch in Zukunft unausweichlich ist – eine solche technische Ausstattung der Kinder wird langfristig eine Grundvoraussetzung sein, um schulisch und gesamtgesellschaftlich mithalten zu können. Ein Laptop oder das Tablet ersetzen teils das Buch und gehören zukünftig in jede Schultasche. Aus diesem Grund hoffen wir, dass die Verwaltung diese Förderkulisse vom Land NRW und von der EU nicht einfach liegen lässt und bitten um eine schnelle Bewerbung“, so van Dyck weiter.

Dass an dieser Stelle aber auch langfristig gedacht werden muss, betont CDU-Ratsmitglied und stellvertretender Vorsitzender des Moerser Schulausschusses Jan Fallack: Eine Anschaffung digitaler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler in Moers verlange auch eine gut durchgeplante technische Unterstützung, sagt Fallack. „Genauso darf die Beratung der Lehrkräfte nicht zu kurz kommen. Wir regen daher an, dass die Verwaltung hierzu schon früh ein Konzept ausarbeitet, das klar definiert, wie eine solche Unterstützung für Probleme und für Wartung und Instandsetzung der Geräte durch die Stadt oder externe Dienstleister abgewickelt werden kann.“ Idealerweise geschehe das in enger Abstimmung mit den Schulen, Schülerinnen und Schülern, so der stellvertretende Schulausschussvorsitzende.

Einen neuen Vorstand hat derweil der CDU-Stadtverband gewählt. Petra Kiehn wurde als Vorsitzende von den Parteimitgliedern bestätigt. Ihr zur Seite stehen als Stellvertreter weiterhin Michael Gawlik und – neu – Thomas Müller und Lena Berger. Im Amt bleibt auch Schriftführer Fabian Waamelink. Neu im Vorstandsteam als Mitgliederbeauftragter ist jetzt Marc Schäfer. Um die Aufgaben des Internetbeauftragten kümmert sich Philipp Söhlke.