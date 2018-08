CDU-Fraktion Moers fordert Ersatz für Finanzamt

Moers CDU-Fraktion Moers lehnt einen Kauf des Gebäudes ab.

Gegen einen Kauf des Finanzamts-Gebäudes durch die Stadt hat sich die CDU-Fraktion ausgesprochen. Ein Kauf würde das Land aus der Verantwortung entlassen, teilte Fraktionsvorsitzender Ingo Brohl mit. Dies wolle die CDU nicht. „Wir fordern und so kommunizieren wir auch in der gesamten CDU-Familie: Erstens, das Land muss das marode Gebäude schnell abreißen. Zweitens muss das Land eine vernünftige Freifläche für eine Übergangszeit dort anlegen. Drittens, das Land steht in der Verpflichtung, sobald eine Landeseinrichtung einen neuen Standort braucht oder es neue Einrichtungen gibt, dann das freie Moerser Gelände zu nutzen. Das Land muss eine äquivalente Anzahl an Arbeitsplätzen und damit verbundene Kaufkraft in Moers ansiedeln.“