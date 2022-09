Nach Rückzug von Julia Zupancic : Moerser CDU-Fraktion jetzt mit Doppelspitze

Moers Michael Gawlik und Petra Kiehn übernehmen ab Oktober den Fraktionsvorsitz im Stadtrat. Warum der Wechsel nötig wurde und was das Duo jetzt plant.

Michael Gawlik und Petra Kiehn bilden den neuen Vorsitz der Moerser CDU-Fraktion. Das haben die Fraktionsmitglieder am Montag einstimmig entschieden. Das neue Duo an der Spitze tritt seinen Dienst zum 1. Oktober an.

Der Wechsel an der Spitze der christdemokratischen Stadtratsfraktion war nötig geworden, weil Fraktionschefin Julia Zupancic Referatsleiterin im NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung wird. Zupancic hatte angekündigt, dass sie ihr Mandat am 30. September niederlegt. Damit endet auch der Fraktionsvorsitz.

Michael Gawlik sieht im Wahlergebnis von Montag „ein starkes Signal“ und geschlossenen Rückhalt aus der Fraktion. „Wir wissen, dass wir mit Julias Weggang in sehr große Fußstapfen treten werden. Und genau die können und wollen wir nur gemeinsam ausfüllen“, so der neugewählte Vorsitzende.

Und Petra Kiehn ist sich sicher: Mit der Doppelspitze werde man der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Julia Zupancic gerecht. „Unser Ziel ist es, an die gute, sehr engagierte und harte Vorarbeit durch Julia anzuknüpfen und nicht bei null zu beginnen“, sagt Kiehn. „Wir sind als Team 2020 von den Wählerinnen und Wählern in den Moerser Stadtrat gewählt worden – mit dem Auftrag, unsere politische Arbeit auch hier durchzusetzen. Diesem Auftrag wollen wir geschlossen Folge leisten, indem wir als stärkste Oppositionskraft in Moers Themen wie zum Beispiel Sicherheit oder das Ehrenamt weiterhin stärken und nicht aus den Augen verlieren.“ Mit Michael Gawlik an ihrer Seite habe sie einen starken Partner, der sehr strukturiert und organisiert arbeite, so die Fraktions- und Parteichefin.