Naturschutz in Moers : CDU-Fraktion fordert den Erhalt der „Alten Eiche“ in Hülsdonk

Moers Die Christdemokraten mahnen Auflagen für den Bauträger an, dass der Baum erhalten bleibt. Bürgermeister Christoph Fleischhauer verspricht Unterstützung.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt stellte sich die Moerser CDU an die Seite der Anwohner „Am Ueltgesforthof“ in Hülsdonk. Diese hatten kurz zuvor darauf aufmerksam gemacht, dass bei der vorliegenden Planung einer neuen Wohnbebauung in Form eines Wohnhofes, der sich an die historische Form des angrenzenden, unter Denkmalschutz stehenden Ueltgesforthofes in abgewandelter Form anpassen soll, die sogenannte „Alte Eiche“ zum Opfer fallen würde. Diese beherbergt unter anderem ein Steinkauzpaar. Mittlerweile hat sich in Hülsdonk eine Bürgerinitiative zum Erhalt der „Alten Eiche“ gebildet. Mit dieser trafen sich nun Vertreter der CDU Moers.