Cars & Castle : Oldtimer vor der Schlosskulisse

Moers Jetzt noch Plätze sichern für „Cars & Castle“, empfiehlt Moers Marketing. Das Oldtimre-Festival steigt am 3. Oktober auf Schloss Lauersfort.

Das Schloss Lauersfort wird am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) bei Cars & Castle wieder zur Heimat zahlreicher Old- und Youngtimer. Beim Veranstalter Moers Marketing sind bereits zahlreiche Anmeldungen eingegangen, so dass ein Großteil der rund 150 Ausstellerplätze schon vergeben ist. Wer mit seinem automobilen Schätzchen mit dabei sein möchte, sollte also nicht allzu lange mit der Anmeldung warten.