Die Tür zur digitalen Welt öffnen Warum Tablet-Schulungen für Senioren in Moers gut gegen Einsamkeit sind

„Menschen in unserem Alter sind zwangsläufig alleine“, sagt die Moerserin. Der Kontakt zu anderen finde heute immer mehr über digitale Wege statt; die Corona-Pandemie habe das noch einmal verstärkt. Dass junge Leute ihre Pommes fotografieren und posten, darüber muss die Alleinstehende schmunzeln. Aber selbst einmal ein schönes Foto machen und es per E-Mail an ihre Freundin Gerda zu schicken, sei großartig und zum täglichen Ritual geworden. Der Anfang sei ihr allerdings nicht so leicht von der Hand gegangen. Ihre Generation sei mechanisch aufgewachsen – die neue Technik setze anderes voraus. „Man muss erst einmal üben, bis man das drauf hat.“ Das fängt beim Anschalten und Bedienen des Gerätes an, geht über die Einrichtung einer E-Mail-Adresse bis hin zum Installieren von Apps. Und auch die für viele selbstverständliche Sprache wie „ein Fenster öffnen“ oder „etwas downloaden“ musste sie erst einmal lernen.