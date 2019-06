Musik in Moers : Cantare fängt die Sonne musikalisch ein

Die Ensembles Da Capo und Collegium Vokale gaben ein Sommerkonzert und sangen „unsere Volkslieder“.

Wenn das Cantare-Ensemble Da Capo „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ singt, haben die Zuhörer sofort das Bild eines Mädchens mit „goldenem“ Haar, das auf einem Felsen sitzt und mit ihrer Schönheit die Rheinschiffer verwirrt, die mit ihren Booten auf Grund laufen. „Sie sollen die Loreley sehen“, sagt Chorleiter Hermann-Josef Roosen zum Gedicht Loreley von Heinrich Heine, das vom Romantiker Friedrich Silcher vertont wurde. Für das Cantare-Sommerkonzert hatte er Lieder ausgesucht, die Geschichten und Emotionen transportieren. Er hatte es unter den Titel „Unsere schönsten Volkslieder“ gestellt. Dabei legt er das Volkslied dynamisch aus, als volkstümlich, aber auch als folkloristisch. „Ich bin immer auf der Suche nach neuen Stücken“, sagte er in der Repelener Dorfkirche. Fündig wurde er diesmal im Film „Les Choristes“ von 2004, der in Frankreich acht Millionen Besucher in die Kinos lockte und für den Oscar als bester nicht-amerikanischen Film nominiert wurde, in Deutschland unter dem Titel „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ aber nicht an den französischen Erfolg anknüpfen konnte.