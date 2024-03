Cannabis-Legalisierung Wo in Moers in Zukunft gekifft werden darf – und wo nicht

Moers · Der Bundestag hat die kontrollierte Freigabe von Cannabis in Deutschland beschlossen, jetzt steht noch die Entscheidung im Bundesrat aus. Doch in jedem Fall gelten für den Konsum Regeln. Im Umkreis von 100 Metern zu Schulen, Kitas und Co. soll Kiffen weiter tabu sein. Was das für Moers bedeutet.

21.03.2024 , 17:00 Uhr

Cannabis zu Hause oder gemeinschaftlich in speziellen Clubs anbauen oder ganz legal einen Joint rauchen – das ist mit dem Gesetz zur Cannabis-Legalisierung ab 1. April möglich. Foto: dpa/Hannes P Albert

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers