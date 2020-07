Moers : Bushaltestelle „Repelen Markt“ wird barrierefrei

An der Lintforter Straße in Repelen finden ab Montag Bauarbeiten statt. Foto: dpa/Jan Woitas

Moers Am Montag beginnt die Enni mit dem Umbau an der Lintforter Straße. Auch die Fahrbahn wird halbseitig erneuert, außerdem gestaltet die Enni den Vorplatz der Haltestelle um. Für Autofahrer wird während der Bauzeit eine Umleitung eingerichtet.

Im Auftrag der Stadt Moers baut die Enni Stadt & Service Bushaltestellen in Moers barrierefrei um. Nachdem zwei Haltestellen auf der Feldmannstraße und eine auf der Römerstraße bereits fertig gestellt sind, zieht der Bautrupp nun weiter an die Lintforter Straße. Dort startet der Umbau der Haltestelle „Repelen Markt“ am Montag, 13. Juli, und dauert voraussichtlich vier Wochen.