Moers Festival: Bunt, regional, ungewöhnlich: ein Markt mit Charakter

Moers Noch größer und abwechslungsreicher präsentierte sich in diesem Jahr der traditionelle Markt anlässlich des Moers-Festivals an der Filder Straße vor der Festivalhalle.

Ein Vorhaben, das ihm eindeutig gelungen ist. So gab es auf dem diesjährigen Festival-Markt zum Beispiel erstmals eine mobile Fahrradwerkstatt, einen Bäcker aus Georgien mit heimischen Brot- und Käsespezialitäten, einen in einem alten Linienbus angereisten niederländischen Anbieter für umgearbeitete nostalgische Kleidung aus den 1960er und 1970er Jahren und einen Anbieter von ungewöhnlichen, recycelten Wohnaccessoires. Daneben war aber auch das schon seit vielen Jahren traditionelle Angebot an folkloristischer Kleidung und anderen Weltartikeln weiterhin vertreten. Eine für jeden Besucher gelungene Mixtur. Und der erst im vergangenen Jahr neu eingeführte, mit roh gezimmerten Palettensofas und einer kleinen Bühne ausgestattete Platz in der Mitte des Marktes erfreute sich erneut großer Beliebtheit.