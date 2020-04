Schichtwechsel in Moers : Bundespolizei sorgt für Blickfang

Der Parkplatz des Hotels Van der Valk war Sammelpunkt der Bundespolizei. Foto: Guido Schulmann

Moers Mit zahlreichen Fahrzeugen und Beamten zog die Bundespolizei am Ostersonntag in Moers die Blicke auf sich. Erklärung für die Szenerie: Die Bundespolizei nutzte den Parkplatz des Hotels Van der Valk in A40-Nähe für den Schichtwechsel.

Es habe sich um Beamte gehandelt, die bei den derzeit wegen der Corona-Epidemie verstärkten Grenzkontrollen im Einsatz waren, teilte eine Bundespolizei-Sprecherin mit. Weil das Aufsehen groß war, wolle die Bundespolizei die Aktion nicht wiederholen.

