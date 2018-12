Moers/Kamp-Lintfort : Bund der Tierfreunde appelliert: Heute nicht böllern!

Hunde haben in der Silvesternacht Angst. Die Knallerei ist für sie eine große Belastung. Foto: dpa-tmn/Monique Wüstenhagen

Moers/Kamp-Lintfort Besonders Eltern sollten ihren Nachwuchs ermahnen, bei der Knallerei vorsichtig und rücksichtsvoll zu sein.

Die lauteste und bunteste Nacht des Jahres steht heute bevor und für unsere Haustiere und viele Wildtiere damit die stressigste Zeit: Silvester. Der Bund Deutscher Tierfreunde bittet deshalb um Rücksicht auf die Tiere. Besonders Eltern sollten an ihren Nachwuchs appellieren, bei der Knallerei vorsichtig und rücksichtsvoll zu sein, rät der Bund Deutscher Tierfreunde mit Sitz in Kamp-Lintfort. In vielen Städten und Gemeinden gelten in diesem Jahr erstmals Böller-Verbote in den Innenstädten oder begrenzten Gebieten wie beispielsweise die Innenstadt von Hannover. Die Verbote wurden zwar wegen der Gefahr des Böller-Vandalismus für die Menschen ausgesprochen, sie sind jedoch auch für die Tiere ein Segen. Schon viele Hunde und Katzen sind in den Silvesternächten verloren gegangen, da die Tiere in panischer Angst nach einem für sie lebensrettenden Versteck suchen. Das gleiche durch Angst geprägte Verhalten gilt für die Tiere in Feld und Flur.

Der Bund Deutscher Tierfreunde hat Tipps zusammengestellt, wie Heimtiere die Silvesternacht möglichst unbeschadet überstehen können. Am wichtigsten: Am Silvestertag und besonders in der Nacht sollten weder Hunde noch Katzen nach draußen gelassen werden. Auch nicht in vermeintlich sicheren Gartenanlagen. Freigängerkatzen sollten auf jeden Fall bereits im Laufe des Vormittags an Silvester keinen Ausgang mehr erhalten.

Katzen, Kleintiere oder Vögel überstehen die laute Nacht am besten, wenn sie in einem ruhigen Zimmer mit geschlossenen und verdunkelten Fenstern untergebracht werden können. Auch Musik in den Räumen kann helfen. Wenn immer möglich sollten die Tiere Silvester nicht allein zu Hause bleiben. Um den Jahreswechsel für das Tier so stressfrei wie möglich zu gestalten, lassen Sie es im Haus oder in der Wohnung. Schließen Sie alle Fenster und Türen. Lassen Sie die Jalousien herunter und legen Sie eine Musik-CD auf.