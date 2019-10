Schwarzbuch des Steuerzahler-Bunds : Verschwendung von Steuergeldern in Moers?

Moers In der nächsten Woche stellt der Bund der Steuerzahler in Moers sein aktuelles „Schwarzbuch“ vor. Die Grafenstadt ist darin anscheinend vertreten.

Zweifelhafte Prominenz für Moers: Die Stadt hat es allem Anschein nach geschafft, mit einem Negativbeispiel ins aktuelle „Schwarzbuch“ des Bundes der Steuerzahler Deutschland aufgenommen zu werden. Am 29. Oktober präsentiert der Bund der Steuerzahler NRW an drei Standorten in Nordrhein-Westfalen Beispiele für die Verschwendung von Steuermitteln. Eines der Gespräche findet an der Krefelder Straße in Moers statt. Um was genau es geht, will der Bund der Steuerzahler im Vorfeld noch nicht verraten. Nicht unwahrscheinlich ist aber, dass seine Kritik den Skulpturen aus Cortenstahl gilt, die seit dem vergangenen Jahr den historischen Verlauf des ehemaligen Stadtwalls markieren.