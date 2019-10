Geldverschwendung : Bund der Steuerzahler kritisiert teure Imagepflege in Moers

Treppenaufgang zum Wall und Stahlskulpturen an der Krefelder Straße sind im neuen „Schwarzbuch“ als Beispiele für Steuerverschwendung gelistet.

Jetzt ist es offiziell: Moers ist ein Beispiel für die Verschwendung von Steuergeldern in Deutschland. So sieht es jedenfalls der Bund der Steuerzahler. Er hat einen Fall aus Moers in sein neues „Schwarzbuch“ aufgenommen. Wie bereits in der vergangenen Woche vermutet, handelt es sich um die beiden Stahlskulpturen, die im vergangenen Jahr an der Krefelder Straße installiert wurden. Ziel der Stadt war es, den Verlauf des historischen Stadtwalls darzustellen und „erlebbar“ zu machen. Der Bund der Steuerzahler stört sich nicht nur an den Ausgaben für diese Skulpturen, sondern auch an der auf der Schlosspark-Seite angelegten Treppe, die auf den Wall führt. „Uns erschließt sich der Sinn dieser Treppe nicht“, sagte am Dienstag Janine Bergendahl von Steuerzahlerbund NRW bei einem Pressetermin in Moers. Denn nur wenige Meter weiter gab (und gibt) es bereits eine Treppe auf den Wall. Der neu geschaffene behindertengerechte Zugang zum Wall sei von der Kritik ausdrücklich ausgenommen, betonten Bergendahl und Rik Steinheuer, Vorsitzender des Steuerzahler-Bundes NRW.