Verkehrsplanung : Bürgerinfo zur Großbaustelle in Schwafheim

Bürgerinfo zur Großbaustelle in Schwafheim

Mitte Februar gab es einen Ortstermin der CDU zu Verkehrsplänen der Enni in Schwafheim. Foto: Jan Fallack

Moers Die geplanten Bauarbeiten auf der Düsseldorfer Straße in Schwafheim sorgen weiter für Unruhe im Stadtteil. „Enni Stadt & Service“ erneuert bis Anfang 2021 im Auftrag der Stadt zwischen Heide- und Kirchweg die Fahrbahndecke und baut einen Radweg.

Der Ortsverbandsvorsitzende der CDU sorgt sich insbesondere um die Sicherheit der Grundschulkinder aus der Waldschule und der in der Elterninitiative betreuten Kindergartenkinder. Befürchtet wird aber auch, dass die Anwohner an den Ausweichstrecken am Ende über Straßenausbaubeiträgen zur Kasse gebeten werden. Abgesehen davon scheint sich noch ein weiteres Problem ergeben zu haben: „Der für die Düsseldorfer Straße geplante Radweg soll lediglich 1,85 Meter breit werden, bei einer Fahrbahnbreite von 3,25 Metern“, sagt Fallack. „Seit diesem Jahr muss nach der Straßenverkehrsordnung beim Überholen eines Radfahrers ein Mindestabstand von eineinhalb Metern innerorts und von zwei Metern außerorts eingehalten werden.“ Diese Vorgabe könne nach der aktuellen Planung nur dadurch eingehalten werden, dass ein Großteil der Kraftfahrzeuge während des Überholvorgangs auf die Gegenspur ausweicht.