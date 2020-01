Kommentar : Bürger müssen Idee mittragen

Ernsthaft? Olympia in Moers, Kamp-Lintfort, Rheinberg oder Dinslaken? Die Idee klingt im ersten Moment ein bisschen verrückt. Im zweiten wird klar: Das ist sie gar nicht. Olympische und Paralympische Spiele in der Metropolregion Rhein-Ruhr wären ein so großes Ding, das quasi gar nicht anders könnte, als auf die Städte und Gemeinden im unmittelbaren Umkreis abzustrahlen – vorausgesetzt, das ist so gewollt und frühzeitig geplant.

Fest steht: Zum ersten Mal ist es möglich, dass sich nicht nur eine Stadt, sondern eine ganze Region für die Olympischen Spiele bewirbt. Das heißt auch, dass die komplette bestehende Infrastruktur einer ganzen Region genutzt und einbezogen werden kann.

Bleibt die Frage: Was bringt Olympia für den Kreis? Zunächst mal eine Fokussierung auf den Sport, denn der hat einen enorm wichtigen Auftrag in unserer Gesellschaft – Stichworte: Integration, Teamfähigkeit, Zusammenhalt. Zum anderen können Olympischen Spiele auch so etwas wie Aufbruchstimmung bringen. Vorausgesetzt die Bürger tragen die Idee mit.







Julia

Hagenacker