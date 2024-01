Nach Potsdam-Treffen Demo gegen Rechts in Moers

Die „Potsdam-Pläne“ erinnerten an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte, sagt Schneider. Deshalb sei es an der Zeit, Gesicht zu zeigen und die Demokratie zu verteidigen: „Wir rufen alle Menschen auf: Kommen Sie am 27. Januar um 11 Uhr zum Synagogenbogen an der Oberwallstraße und bekennen Sie Farbe. Wehren wir uns gemeinsam gegen die Gefahr, die unserem ganzen Land von rechts droht!“