Moers: Bündnis-Pläne kosten sechs Millionen

Moers Architekten haben eine erste grobe Kostenschätzung für verschiedene Nutzungen des Weißen Hauses und des Terheydenhauses vorgelegt.

Die Pläne des "Bündnisses" für das Weiße Haus könnten die Moerser teuer zu stehen kommen. Mindestens sechs Millionen Euro kostet der Umbau samt dem daran anschließenden Anbau des ehemaligen Rathauses mit Ratssaal, Kantine und Fraktionsräumen. Das hat ein Architekturbüro im Auftrag der Stadt ermittelt. Die Stadtverwaltung hat bereits vor einem Jahr den Verkauf des Weißen Hauses empfohlen. Es gibt drei Kaufinteressenten. Doch die Ratsmehrheit von SPD, Grafschaftern und Grünen möchte das historische Gebäude am Kastellplatz, vis-à-vis vom Terheydenhaus, in den Händen der Stadt belassen.

Am Montag haben die Ratsfraktionen die Kostenschätzung erhalten. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Bündnis allerdings gegenüber der NRZ erläutert, wie es sich die künftige Nutzung des Weißen Hauses vorstellt: Das Untergeschoss solle durch das Standesamt genutzt werden, das Obergeschoss und der Rathaus-Anbau durch das Schlosstheater. Die Rede war von einem neuem Spielort als Ersatz für die bisherige Studiobühne im Terheydenhaus. Ins Terheyden-Haus soll dann die Stadtinformation (jetzt Kirchstraße) umziehen.

Gegen einen Anbau am Terheydenhaus hat sich allerdings die Moers Marketing ausgesprochen, weil dadurch Stellflächen am Kastellplatz verloren gingen. Moers-Marketing-Chef Michael Birr befürchtet nicht nur Einnahmeverluste für den Weihnachtsmarkt und die Kirmes, sondern auch eine Minderung der Attraktivität der Veranstaltungen. In einer an die Stadt gerichteten Stellungnahme spricht Birr von "fatalen Auswirkungen".