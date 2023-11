Bucherscheinung in Moers Ukrainerinnen erzählen über „Krieg und F...“

Mehr als anderthalb Jahre dauert er jetzt schon, der Krieg in der Ukraine. 13,7 Millionen Menschen sind seither vor den russischen Angriffen geflohen, viele davon, hauptsächlich Mädchen und Frauen mit Kindern, auch nach Deutschland. 19 dieser Frauen haben jetzt auf Anregung von Olga Weinknecht, Fachbereichsleiterin der Integrationsagentur der Awo Kreis Wesel ihre Erlebnisse während des Kriegsbeginns unter dem Titel „Krieg und F…“ in einem Buch festgehalten. Das Buch ist in Kooperation mit der Awo Kreis Wesel und der Moerser Fotografin Andrea Zmrzlak entstanden, die wunderbare Porträts der Frauen gemacht hat. Demnächst kann das Buch auch in einer szenischen Lesung im Moerser Schlosstheater erlebt werden.