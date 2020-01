Olympia-Bewerbung : Brohl will Olympia auch in den Kreis holen

Die Lage im Speckgürtel der Metropolregion Rhein-Ruhr sei ideal, sagt der CDU-Landratskandidat.

Seit einigen Monaten wird in Nordrhein-Westfalen intensiv an einem Konzept für Olympische und Paralympische Spiele in der Metropolregion Rhein-Ruhr gearbeitet. Federführend ist die private Initiative „Rhein Ruhr City“. Sportmanager Michael Mronz will die Olympischen Spiele 2032 in die Region holen. Die schwarz-gelb geführte Landesregierung und der Landtag in NRW unterstützen die Bewerbung. „Davon kann am Ende auch der Kreis Wesel enorm profitieren“, sagt nun CDU-Landratskandidat Ingo Brohl. Im Falle eines Zuschlags werde man vielleicht keine Sportstätten bekommen, könne aber unter anderem auf internationale Sportereignisse im Vorfeld der Spiele hoffen. Vorstellbar, sagt Brohl, sei zum Beispiel Pferdesport oder Hockey. „In Moers trainieren heute schon Hockey-Nationalmannschaften.“