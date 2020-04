Moers : Braun und H&M öffnen wieder auf verkleinerter Verkaufsfläche

Moers Am Montag endete der Lockdown auch für das Modehaus Braun und H&M. Beide Geschäfte in der Moerser Innenstadt haben ihre Verkaufsfläche reduziert und sich professionell auf die Umsetzung der staatlichen Verordnungen eingestellt.

Das inhabergeführte Modehaus Braun in Moers hat am Montagmorgen erstmals seit dem Lockdown wieder die Türen für die Kunden geöffnet. Die Verkaufsfläche wurde von mehr als 1800 auf 800 Quadratmeter verkleinert. Dort finden die Kunden jetzt eine Auswahl an Damen-, Herren- und Kindermode, Schuhe und Sportbekleidung. Die Seiteneingänge sind verschlossen, nur die Haupteingänge am Neumarkt sind zugänglich. Dort werden die Kunden mit großen Hinweisschildern auf Verhaltens- und Hygienemaßnahmen hingewiesen.