Brauchtum in Moers und Umgebung Schaltjahr stellt Maibaum-Tradition auf den Kopf

Normalerweise bringen Männer in der Nacht zum 1. Mai am Haus ihrer Liebsten einen bunt geschmückten Maibaum an, häufig mit Namen versehen, damit sich die richtige angesprochen fühlt. So besagt es die Tradition. Im Schaltjahr – also auch 2024 – wird diese allerdings auf den Kopf gestellt: Diesmal dürfen sich die Frauen offiziell revanchieren und für ihren Herzmann einen Baum stellen. Inoffiziell sollte das aber auch in Nicht-Schaltjahren möglich sein.