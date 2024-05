Fahndung in Moers Mann legt Feuer im Haus der Ex-Freundin

Wegen Brandstiftung und schweren Raubs sucht die Polizei einen Mann aus Moers. Der 39-Jährige soll am Montag (20. Juni) im Eingangsbereich des Wohnhauses seiner ehemaligen Lebensgefährtin an der Neckarstraße in Moers Benzin entzündet haben, berichtete die Polizei. Das Feuer griff auf das gesamte Wohnhaus über. Zum Glück befanden sich keine Personen in dem Haus.