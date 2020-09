Prozess in Moers : Zeugen sind in der Türkei: Prozess um Brand in Shisha-Bar vertagt

Zeugen sind in der Türkei: Prozess um Brand in Shisha-Bar vertagt

Moers 28-Jähriger soll nach einem Einbruch ein Feuer gelegt haben. Er selbst spricht von Versicherungsbetrug. Der Betreiber der Bar hält sich in der Türkei auf. Ein Auslieferungsverfahren sei eingeleitet.

Der Prozess um den Brand in einer Shisha-Bar in der Moerser Innenstadt im Februar 2015 ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich sollte am Mittwoch das Urteil gesprochen werden. Doch das war nicht möglich, weil die entscheidenden Zeugen, der damalige Betreiber der Shisha-Bar und seine Ehefrau, nicht in den Zeugenstand gerufen werden konnten. Sie sollen sich in der Türkei aufhalten. Das Auslieferungsverfahren sei eingeleitet. Da nicht klar ist, ob und bis wann es abgeschlossen ist, hat das Gericht den Prozess vertagt. Ein neuer Termin für Zeugenanhörung und Urteilsverkündung steht noch nicht fest.