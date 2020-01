Brand in Moers : Dachgeschosswohnung in der Altstadt brennt aus

Gegen 8.30 Uhr am Montag-Vormittag wurde die Moerser Feuerwehr alarmiert. Grund dafür war ein Brand einer Wohnung in der Altstadt. Die engen Straßen erschwerten den Einsatz. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine erste Vermutung lautete, dass ein Sofa Feuer gefangen haben soll.

Vollkommen ausgebrannt ist eine Dachgeschosswohung in einem Haus an der Kirchstraße in Moers. Die Feuerwehr war am Montag gegen 8.30 Uhr alarmiert worden. Es wurde zunächst befürchtet, dass Personen gefährdet waren. Zum Glück kam aber niemand zu schaden.