Feuerwehr und Polizei im Einsatz : Brand eines achtstöckigen Hochhauses

Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz auf der Römerstraße in Moers. Das Dach eines achtstöckigen Mehrfamilienhauses ist dort in den Mittagsstunden in Brand geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an, die Polizei hat dazu die Kreuzung Essenberger Straße/Römerstraße abgesperrt.

126 Personen wurden evakuiert. Vier Personen wurden leicht verletzt, darunter ein Polizist, sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Ursache für den Brand könnten Arbeiten auf dem Dach des Hauses gewesen sein. Die Dachdecker, die den Geruch bemerkten, warnten die Bewohner und alarmierten Feuerwehr und Polizei.

Der Brand innerhalb der Isolierung sorgte für starke Rauchentwicklung. Über die Warnapp NINA der Feuerwehr wurde gewarnt, dass es im Ortsteil Scherpenberg im Bereich von Römer Straße/ Homberger Straße zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag komme und gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können. Die Bewohner wurden gebeten vorsorglich Fenster und Türen zu schließen.