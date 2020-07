Bollwerk 107 : Open Mic Show fehlt die Gag-Dichte

Moers Comedy unter freiem Himmel im Bollwerk 107: Während die Atmosphäre stimmte, konnte die Prämiere von „Frisch gemoersert“ nicht wirklich überzeugen. Dazu fehlte es den auftretenden Comedians leider an Komik und Niveau.

Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Terrassenkultur“ ging am Freitagabend mit der Comedy Open Mic Show „Frisch gemoersert“ ein neues Eventformat im Bollwerk an den Start. Das Ergebnis der Premiere war allerdings enttäuschend. Den meisten Beiträgen fehlte der Wortwitz und viele Pointen zielten statt auf die Komik der Situation auf die Person der Erzählung. Jemand, der Witze auf Kosten anderer macht, sie bloßstellt, hat jedoch einen verletzenden Humor und egozentrischen Humorstil.

Eigentlich sollten am Freitag fünf Comedians auftreten, doch Anna Bongartz aus Wesel hatte kurzfristig abgesagt. So blieb es bei Tim Jonas aus Essen, Florian Deimer aus Gelsenkirchen, Saskia Fröhlich aus Essen und Marko Holtwick aus Dinslaken. Moderator des Abends war der aus Hamm stammende Entertainer Mario Siegesmund. An ihm lag es nicht, dass die Comedy-Premierenausgabe so enttäuschend daherkam. Denn sowohl musikalisch im Stil von Bernd Stelter, der bekannte Songs umdichtet (hier den ehemaligen Neue Deutsche Welle-Hit „Ich will Spaß“ in „Ich mäh‘ Gras“), als auch beim Stand-up-Comedy wusste er zu gefallen.