Jubiläum in Moers : Zehn Jahre Festung der Jugendkultur

Geschäftsführerin Wenke Seidel und Hartmut Hohmann freuen sich über das zehnjährige Bestehen des Bollwerks. Foto: Norbert Prümen (nop)

MOERS Das Bollwerk 107 feierte am Wochenende runden Geburtstag. Zu den Gästen zählte Hartmut Hohmann, der 2008 die Idee hatte, das Kulturzentrum am Rande der Innenstadt zu gründen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Geschäftsführerin Wenke Seidel bezeichnete das Bollwerk 107 als „Ankerpunkt für junge und kreative Menschen“. Bürgermeister Christoph Fleischhauer sagte: „Wenn man zum Bollwerk geht, kommt man jünger zurück.“ Und Jugendhilfeausschuss-Vorsitzender Atilla Cikoglu unterstrich: „Das Bollwerk ist ein Aktions- und Bewegungsraum. Es steht für Partizipation und Integration.“ Die drei Redner des offiziellen Teils des Festtages waren voll des Lobes für das Jugendkulturzentrum, das am Samstag seinen zehnten Geburtstag feierte. Gleichzeitig erwähnten sie alle Hartmut Hohmann, der die Idee gehabt hatte, das Jugendkulturzentrum aus der Volksschule am Südring, heute Hanns-Albeck-Platz, in die einstige Bahnhofs-Güterhalle zu verlegen.

„Das Gebäude ist für ein Jugendkulturzentrum gut geeignet“, erzählte Hohmann über seine Gedanken im Jahr 2008, die zunächst mit viel Skepsis aufgenommen worden waren. „Es liegt zentral. Trotzdem kann es dort einmal etwas lauter werden, weil es keine direkten Nachbarn gibt. Neben der Volksschule entstand eine Wohnanlage für Senioren. Ich habe vorgeschlagen, das Bahnhofsgelände zu kaufen, um das Jugendkulturzentrum zu verlegen.“

Info Zufahrt erhielt eigenen Straßennamen Der Name Bollwerk geht auf Volker „Busi“ Busold zurück. „Der Gitarrist und ehrenamtliche Kursleiter sagte, es soll Bollwerk heißen, weil es eine Festung der Jugendkultur sein soll“, sagte Attila Cikoglu, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Der Zusatz 107 kam dazu, weil das Kulturzentrum vor zehn Jahren postalisch an der Homberger Straße 107 lag. Heute befindet es sich in der Straße „Zum Bollwerk 107“.

Hohmann konnte die anderen von seiner Idee überzeugen, zunächst Heinz-Adolf Janßen und Roland Rösch, die Geschäftsführer der Wohnungsbau Stadt Moers, dann den Aufsichtsrat, die SPD-Fraktion und die FDP- sowie die Grünen-Fraktion, die eine Koalition bildeten. Viele Jugendliche gaben sich zurückhaltender, befürchteten, mit dem Umzug könne das familiäre Klima des Jugendkulturzentrums verloren gehen – was sich später nicht bewahrheiten sollte.

Beim Überzeugen half Hartmut Hohmann seine persönliche Beziehung zum Gebäude. „1955, ich war fünf Jahre alt, war ich dort“, erzählt er. „Wir haben ein Paket von Verwandten aus Chicago in den USA abgeholt, das dort gelagert war. In dem Paket war ein großer Coca-Cola-Lastwagen, den ich zu Weihnachten bekommen habe. Ich konnte mich daraufsetzen und Hügelherunterfahren.“ So grub sich das Gebäude der Deutschen Bundesbahn positiv in seine Erinnerung ein.

Nachdem die Wohnungsbau Stadt Moers es inklusive des Bahnhofsgeländes gekauft und für gut zwei Millionen Euro umgebaut hatte, wurde es 2009 wieder ein Tor zur Welt, ein Tor zur Welt der Jugendkultur, die auch die Subkultur aufnimmt. Heute proben zum Beispiel viele Bands in den Räumen des Bollwerks und es gibt Kurse zu Kunst oder Tanz. „Die Nachfrage ist größer als unser Angebot“, sagte Wenke Seidel. Fast jede Woche finden im Bollwerk Konzerte statt und einige Festivals sind fest mit dem Jugendkulturzentrum verbunden, etwa das Rock-it. Außerdem ist es eine Festung des Poetry-Slams.