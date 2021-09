Hubschrauber im Einsatz : Bluttat in Moers mit mehreren Verletzten

Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast) 5 Bilder Streit zwischen Männern in Moers mit mehreren Verletzten

Moers An einem Gehöft im Moerser Stadtteil Repelen soll es am Dienstagmittag zu einer blutigen Auseinandersetzung mit einer Schusswaffe gekommen sein. Was wir bis jetzt wissen.

In Moers-Repelen ist es am Dienstagmittag offenbar zu einer Bluttat gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, gab es mehrere Verletzte, vermutlich drei. Nach Informationen unserer Redaktion soll sich die Tat in oder an einem Gehöft an der Lintforter Straße / Kamper Straße ereignet haben. Die Immobilie soll zur Zwangsversteigerung stehen.

Zeugenschilderungen zufolge lief dort ein Mann blutüberströmt über die Straße – verfolgt von einem weiteren Mann mit Schusswaffe. Unbestätigten Informationen zufolge soll der Grund für die Auseinandersetzung ein aus dem Ruder gelaufener Fahrzeug-Deal gewesen sein.