Bluttat in Moerser Bordell : Lebenslang für Prostituiertenmord

Moers Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest.

Am späten Abend des 6. April hatte der 47-Jährige zuerst mit einem Küchenmesser mit 18 Zentimeter langer Klinge auf die 38-jährige Geschäftsführerin eines Bordells in Repelen eingestochen. Die Frau konnte sich in den Imbiss nebenan schleppen, brach dort aber zusammen und erlag noch im Rettungswagen ihren schweren Verletzungen. Der Angeklagte, so schilderte es eine Pathologin am zweiten Prozesstag, hatte ihr Herz und eine Niere bis zur Wirbelsäule durchtrennt. Anschließend hat er seiner ehemaligen Lebensgefährtin Andra S. (32), Mutter eines gemeinsamen dreijährigen Sohnes, das Messer in den Rücken gestochen, sie an den Haaren in einen Vorraum des Bordells gezogen, auf einen Tisch geworfen und ihr weitere Schnittverletzungen an den Armen, im Gesicht, am