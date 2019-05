Nach der Prügelei in Moers : Blutiger Streit in Moers: 18-Jähriger nicht mehr in Lebensgefahr

Moers/Rheinberg Nach der Messerstecherei auf dem Parkplatz neben dem Gymnasium Adolfinum ermittelt eine Mordkommission.

Als versuchte Tötung wertet die Staatsanwaltschaft den Messerstich, den ein junger Moerser am Montag erlitt. Wie berichtet war der 18-Jährige in eine Prügelei auf dem Parkplatz neben dem Gymnasium Adolfinum verwickelt. Ein Widersacher versetzte ihm einen Stich in den Rücken. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass die Verletzung schwerwiegender war als zunächst vermutet. Der junge Mann schwebte in Lebensgefahr. Am Dienstag bestand die Lebensgefahr nicht mehr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei in Duisburg hat eine Mordkommission eingesetzt. Als Tatverdächtigen nahmen Beamte noch am Montag einen 27 Jahre alten Rheinberger vorläufig fest. Er wurde am Dienstagmittag wieder auf freien Fuß gesetzt.