Gewalttat in Moers : 18-Jähriger wird nach Streit schwer verletzt

Moers Zu einem blutigen Streit zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen kam es am Montag mitten in Moers in der Nähe eines Gymnasiums. Ein junger Mann erlitt einen Stich in den Rücken.

So haben Zeugen geschildert, was sich am Montagmittag im Bereich der Wilhelm-Schröder-Straße in Moers ereignet hat. Nach Angaben der Polizei waren an der Schlägerei auf der einen Seite zehn und auf der anderen zwei Personen beteiligt. Der Verletzte, ein 18-jähriger Moerser mit kongolesischen Wurzeln, habe zu der Zweiergruppe gehört. Die Täter seien in Richtung Landwehrstraße geflüchtet. Die Polizei habe zwei Fahrzeuge kontrolliert, die möglicherweise den Tätern zuzuordnen seien.

Die Beamten wurde um 13.15 Uhr alarmiert. Sie sperrten den Tatort mit Flatterband ab, markierten Blutspuren auf dem Asphalt und befragten Zeugen. Der Verletzte wurde vor Ort versorgt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebte er nicht.

Info Polizei bittet Zeugen um Hilfe Der Tatort befand sich auf dem parkplatz neben dem Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum. In umnittelbarter Nähe liegen das Gymnasium Adolfinum, die hermann-Runge-Gesamtschule und das Hermann-Gmeiner-Berufskolleg. Über die Hintergründe der Tat konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Moers, Telefon 02841 1710, zu melden.

Am Tatort stellte die Polizei einen schwarzen Kleinwagen sicher. Darin fanden Beamte ein großes Küchenmesser, um die Tatwaffe handelte es sich allem Anschein aber nicht. Als Besitzer des Autos wurde ein 27 Jahre alter, türkischstämmiger Mann aus Rheinberg mit Anschrift in Rheinberg-Annaberg ermittelt. Gegen ihn richtet sich der Verdacht, den Moerser mit dem Messer verletzt zu haben. Nach Informationen unserer Redaktion soll der Mann dann am späten Nachmittag festgenommen worden sein. Das wollte die Polizei auf Nachfrage am Abend jedoch noch nicht bestätigen. Die Beamten durchsuchten außerdem die Wohnung des 27-Jährigen.

