Blitzer in Haltestelle blockiert Blinden-Markierung

Der Blitzerwagen des Kreises steht in der Haltestelle Düsseldorfer Straße/Heideweg in Schwafheim. Foto: juha Foto: Julia Hagenacker

Moers Ein Blitzerwagen der Kreises, der regelmäßig in einer Bushaltestelle steht, sorgt weiter für Diskussionsstoff.

Die Diskussion um ein Blitzer-Fahrzeug des Kreises, das regelmäßig in der Bushaltebucht an der Düsseldorfer Straße/Ecke Heideweg parkt, um Temposünder zu überführen, geht in die nächste Runde. Ein Leser hatte in der vergangenen Woche gefragt: Dürfen die das? Und wenn ja, warum eigentlich?