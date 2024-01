Blitzeis im Kreis Wesel Mehr als 70 Unfälle – mehrere Verletzte in Moers

Moers · Allein auf den Autobahnen 40 und 57 rund um Moers krachte es am Donnerstagabend sieben Mal. Wegen der spiegelglatten Straßen konnten Schwer- und Leichtverletzte teilweise nur in Schrittgeschwindigkeit in Krankenhäuser transportiert werden.

12.01.2024 , 12:35 Uhr

Gefrierender Regen hat die Straßen am Donnerstagabend in spiegelglatte Flächen verwandelt. Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Gefrierender Regen hat Rettungskräfte in Moers und der Region am Donnerstagabend auf Trab gehalten. Wie die Moerser Feuerwehr mitteilt, kam es ab 20.30 bis 0 Uhr auf den Autobahnen 40 und 57 zu sieben Unfälle. Insgesamt forderte das Blitzeis 13 Verletzte Personen, in Summe waren etwa 20 Fahrzeuge beteiligt. Wegen der spiegelglatten Straßen konnten Schwer- und Leichtverletzte teilweise nur in Schrittgeschwindigkeit in Krankenhäuser transportiert werden. Die eigentlichen Einsatzstellen, berichtet die Feuerwehr, wurden oftmals nicht erreicht, weil sich auf dem Weg weitere Unfälle ereignet hatten. Auf der A40 zwischen den Anschlussstellen Moers-Ost und Neukirchen-Vluyn krachte es insgesamt fünfmal, zwei weitere Unfälle gab es auf der A57 zwischen Moers-Hülsdonk und dem Autobahnkreuz Kamp-Lintfort. Hinzu kamen weitere Unfälle ohne Personenschäden. Im gesamten Kreisgebiet zählte die Polizei in Wesel von Donnerstag, 14.30 Uhr, bis Freitag, 10.20 Uhr, mehr als 70 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Sechs Personen erlitten leichte Verletzungen. Allein fünf Unfälle ereigneten sich innerhalb von zehn Minuten auf der Rheinbrücke in Wesel. Wegen der extremen Glätte wurde die Brücke deshalb von circa 19.30 bis 21.45 Uhr gesperrt. Für das kommende Wochenende ist erneut mit überfrierender Nässe und Nieselregen zu rechnen. Die Polizei appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmer, notwendige Fahrten abzuwägen, genug Zeit einzuplanen, nach Möglichkeit die meist gut gestreuten Hauptstraßen zu nutzen und Geschwindigkeit und Fahrweise den Gegebenheiten anzupassen.

(juha)