Diersfordt an der Bundesstraße : Blitzanlage mit Bau-Schaum zerstört

In Diersfordt in Höhe der B 8 „Am Jäger“ steht kein Blitzgerät mehr. Die Anlage wurde aufgebohrt und mit Bau-Schaum gefüllt – offenbar waren Temposünder am Werk. Foto: Sebastian Latzel

Kreis Wesel Offenbar aus Frust eines geblitzten Autofahrers ist die fest installierte Blitzanlage des Kreises in Wesel-Diersfordt an der Bundesstraße 8 zerstört worden. Auch in Schermbeck und Moers gab es Vorfälle.

An einen Sabotageakt dieser Dimension kann sich auch Andrea Margraf, Sprecherin der Kreispolizei Wesel, nicht erinnern. Das Blitzgerät, das seit vielen Jahren schon an der Bundesstraße 8 in Diersfordt steht, ist auf ungewöhnliche Weise zerstört worden. Wie Margraf auf Anfrage erklärte, hatten unbekannte Täter zunächst ein Loch in die Scheibe des Blitzerkastens gebohrt, ihn dann mit Bauschaum ausgehöhlt. Ziel war es offenbar, die Beweisfotos, die mit dem Gerät geschossen worden, zu zerstören. „Vielleicht stand für jemanden der Führerschein auf dem Spiel?“, mutmaßt Margraf. Möglich sei aber auch, dass Kriminelle auf der Flucht geblitzt wurden und Beweisfotos von sich vermeiden wollten. „Wir prüfen nun weitere Hintergründe“, sagt Margraf. In Kürze würden die Bilder der Anlage ausgewertet. Noch stehe nicht fest, ob auf den Bildern etwas zu erkennen ist.

Der stationäre Blitzer in Diersfordt etwa auf Höhe der ehemaligen Gaststätte Am Jäger wurde inzwischen abgebaut. Eine neue Anlage werde dort installiert, teilte der Kreis mit. Womöglich gibt es sogar einen Zusammenhang zu einem weiteren Fall, der sich in Schermbeck ereignet hat. Auch dort wurde vor wenigen Wochen eine Blitzanlage zerstört. In Schermbeck haben die unbekannten Täter eine Anlage einfach abgesägt. „Spuren sind in beiden Fällen gesichert“, sagt Margraf. „Wir prüfen nun, ob es einen Zusammenhang gibt.“ Die Schadenshöhe hat die Polizei bereits errechnen lassen: 75.000 Euro für beide Anlagen zusammen. Der Kreis Wesel will bei seiner Taktik bleiben, an bestimmten Stellen im Kreisgebiet auch stationäre Blitzer aufzustellen. Dies sei überall dort der Fall, wo geschwindigkeitsbedingt häufig Unfälle geschehen, sagte Kreissprecherin Eva Richard.

Info Polizei sucht Hinweise von Zeugen in allen Fällen Foto: Kreis Wesel Aktuelle Fälle Zeugen, die Hinweise auf die Zerstörung in Wesel-Diersfordt oder Schermbeck geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0281 1070 bei der Leitstelle der Polizei zu melden. Die Vorfälle in Diersfordt und Schermbeck waren im Januar bzw. Dezember. Moerser Fall Auch im Fall des zerstörten Blitzers in Moers sucht die Polizei Hinweise. Die Tat soll am 12. Dezember 2019 zwischen 2 und 3 Uhr begangen worden sein. Hinweise an die Polizei in Moers, Telefon 02841 1710.

In den vergangenen Wochen hat der Kreis das Modell TraffiStar S350 getestet (wir berichteten). Die panzerartige Blitzanlage in einem Metallgehäuse kann flexibel bewegt werden, kann aber ohne Aufsicht mehrere Tage auch über Nacht an einem Ort stehen. Das macht sie für die Geschwindigkeitsüberwachung des Kreises attraktiv, weil Personal gespart werden kann. Der Kreis Wesel sei entschieden, solche Anlagen anzuschaffen, sagt Eva Richard. „Vorgesehen ist die Anschaffung von vier Semistationen, in denen vier Innenteile vom Typ S 350 eingesetzt werden.“

Die ersten Erfahrungen mit der Anlage seien äußerst positiv: „Die Effektivität ist im Vergleich zu den stationären Anlagen und zu den Messfahrzeugen höher.“ In den drei Monaten, in denen die Anlage getestet wurde, seien an verschiedenen Standorten im ganzen Kreisgebiet etwa 9.000 Verstöße festgestellt worden. Die Bußgelder refinanzieren die Anlage.