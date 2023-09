Blindes Model aus Moers „Ich bin gut, so wie ich bin“

Lena Simons findet sich schön. Das war nicht immer so. Als Kind hat sie geschielt. In der Schule wurde sie gehänselt. „Das war ekelhaft“, erinnert sie sich. Mit 19 Jahren ließ sie das schielende Auge korrigieren. Später legte sie an Gewicht zu. „Ich habe mehr als 120 Kilo gewogen.“ Inzwischen hat sie 47 Kilo abgenommen. „Sport und Ernährung!“ Gleichzeitig hat sie an Selbstsicherheit zugelegt. Heute sagt sie: „Ich sehe, ich bin gar nicht so blöd oder so schlecht. Ich bin gut, so wie ich bin.“