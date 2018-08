Bilder aus der Arktis – Abkühlung für den Kopf

KAMP-LINTFORT Erneut nimmt der Hobbyfotograf Stefan Reilich seine Besucher mit in die Weiten von Norwegen.

(sabi) Zwölf seiner faszinierenden großformatigen Aufnahmen hat er in der Kamp-Lintforter Mediathek ausgestellt. Sie hängen nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern geben dem Betrachter die Möglichkeit, spontan in die norwegische Inselwelt abzutauchen.