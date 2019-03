Wirtschaft in Moers: Sparkasse freut sich über mehr Kunden

Niederrhein Das Geldinstitut zeigt sich mit dem Geschäft im vergangenen Jahr zufrieden. Es hat tausend zusätzliche Kunden gewonnen, auch bei den Kundeneinlagen und Krediten gibt es Zuwächse. Aufgrund niedriger Zinsen ist der Jahresüberschuss ist aber trotz gestiegener Bilanzsumme gesunken.

Mehr Kunden, mehr Einlagen, mehr Kredite: Die Sparkasse am Niederrhein kann mit dem Geschäftsjahr 2018 zufrieden sein. „Es läuft insgesamt rund“, sagte der Vorstandsvorsitzende Giovanni Malaponti bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Moers. Ein Wermutstropfen: Trotz eines Anstiegs der Bilanzsumme um 123 Millionen auf 3,3 Milliarden Euro ist der Überschuss von 3,4 Millionen auf 3,1 Millionen gesunken. Grund seien die niedrigen Zinsen, die zu entsprechend niedrigen Einnahmen führten.

Insgesamt 117.000 Privat- und Geschäftskunden zählt die Sparkasse in ihrem Geschäftsgebiet zwischen Moers und Xanten, das sind 1000 mehr als im Vorjahr. Malaponti führt dies unter anderem auf einen vor drei Jahren eingeführten Kontowechselservice zurück. Der Anteil der Kunden, die Online-Banking nutzen, wächst kontinulierlich, derzeit liegt er bei knapp 60 Prozent. Auch die Online- und Video-Beratung wird immer beliebter. 4500 Kunden haben Termine über die Internetseiten der Sparkasse gebucht, Tendenz steigend. Malaponti betonte, dass die persönliche Beratung in der Geschäftsstelle weiter im Angebot bleibe. „Wir halten unseren Kunden alle Kanäle offen.“ Ein noch neues Online-Angebot der Sparkasse ist der „elektronische Safe“. Kunden, die das Online-Banking nutzen, stehen kostenlos drei Gigabite Cloud-Speicher zur Verfügung. Der Safe ist über TAN-Nummern gesichert und nur für den Kunden einsehbar. Beim Kreditgeschäft habe die Sparkasse „richtig Gas gegeben“, freute sich Vorstand Bernd Zibell. Der Zuwachs beträgt 4,62 Prozent. Das Kreditvolumen stieg auf insgesamt 2,4 Milliarden Euro an. 412 Millionen Euro an neuen Krediten wurden ausgegeben, davon 170 Millionen (30 Millionen mehr als 2017) für Baukredite. Ein Indiz für das florierende Immobiliengeschäft in der Region seien auch die Erfolge der vier Makler in Diensten der Sparkasse: 133 Häuser und Wohnnungen haben sie vermittelt, im Vorjahr waren es 120.