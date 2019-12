Geschenke für Leseratten : Buchtipps zu Weihnachten

Wesel Ein Buch ist immer ein gutes Geschenk. Besonders an Weihnachten. Doch bei der riesigen Auswahl ist es schwierig einen Überblick zu haben. Wir haben die Buchexperten der Weseler Buchhandlungen Korn und Mayersche gefragt, was sie verschenken würden.

Für alle, die auf die letzte Minute noch das perfekte Weihnachtsgeschenk für die Großtante, das Patenkind oder die Schwiegermutter suchen – warum nicht einfach ein Buch verschenken? Nur welches? Bilderbücher, Sachbücher, Jugendromane, Kriminalromane und Autobiografien – die Auswahl ist riesig. Wir haben darum in den Weseler Buchhandlungen nachgefragt: Von allen Büchern, die die Buchhändlerinnen dieses Jahre gelesen haben - welches war das Beste? „Ganz schön schwierig“, findet Eva Korn von der gleichnamigen Buchhandlung.

Und trotzdem: Manche Geschichten hallen noch lange nach, nachdem die letzte Seite gelesen ist. Für Diana Grüter, Buchhändlerin bei der Mayerschen, ist der True-Crime-Roman „Wisting und der Tag der Vermissten“ von Jørn Lier Horst ein solches Buch. „Dieser Krimi besticht durch die Geschichte, nicht durch viel Blutvergießen“, sagt sie. Allen, die Märchen mögen legt Janina Thierfelder „Land of Stories“ von Chris Colfer ans Herz. „Ein toller magischer Abenteuerroman für Mädchen und Jungen ab zehn Jahren. Und für Jugendliche ab zwölf Jahren legt Janina Thierfelder den Thriller „Boy 7“ von Mirjam Mous nahe. „Das Buch ist Hochspannung von der ersten Seite an, man legt es nicht mehr aus der Hand“, sagt Mauritz. „Auch für Lesemuffel.“

Ein Grand Hotel im Norwegen der 1980er Jahre. Der 13-Jährige Sedd wächst dort bei seinen Großeltern auf, die das Haus führen, dessen glorreiche Tage schon lange zurückliegen. Dass das Berghotel pleite ist, wird überspielt, doch die Fassade bekommt Risse. „Die Geschichte entwickelt eine enorme Komik und Skurrilität“, sagt Eva Korn. „Der Roman ist ein Spiegel unserer Zeit in wunderschöner Sprache.“

Radio-Moderatorin Nora Tewes kehrt nach Jahren in Amerika wieder nach Deutschland zurück. Dort gründet sie einen Radiosender – denn sie verfolgt hat ein bestimmtes Ziel: Sie will Gerechtigkeit. Denn Noras Mutter hat kurz vor ihrem Tod von einem schrecklichen Verbrechen erzählt. Die Tat ist mittlerweile verjährt, doch Nora lässt sie nicht los. „Ein Buch, das unter die Haut geht“, sagt Michelle Mauritz von der Buchhandlung Korn.

Radio Activity, Karin Kalisa, 22 Euro, C. H. Beck 2019, ISBN 978-3-406-74093-0

Birgit Nießling empfielt den Krimi „Muttertag“ von Nele Neuhaus. In Seinem neunten Fall macht das Ermittlerduo Bodenstein/Kirchhoff eine grausige Entdeckung. In einem Hundezwinger auf dem Gelände einer stillgelegten Fabrik liegen menschliche Knochen. Die Spurensicherung befördert Weiteres zutage. Doch der ehemalige Betreiber kann nicht mehr befragt werden, er ist ebenfalls gefunden. War er etwa ein Serienmörder?

Kya Clark lebt allein in einer Hütte im Marschland North Carolinas. Die Natur ist ihr Freund, andere Menschen sind ihr fremd. Als eine Leiche gefunden wird, gerät die junge Frau plötzlich in Verdacht. „Eine besondere Geschichte vom Erwachsenwerden, eine tolle Mischung aus Kriminal- Liebes- und Abenteuergeschichte“, sagt Buchhändlerin Diana Grüter von der Mayerschen. „Mein Lieblingsbuch in diesem Herbst.“