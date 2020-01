Bibliothek Moers : Die Open Library öffnet am 25. Januar

Schmökern in der Bibliothek ist künftig auch am Abend möglich. Foto: kdi. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Das Konzept stammt aus Dänemark, in Deutschland wurde es erstmals 2014 in einer Bücherei in Hamburg erprobt.

Am Samstag, 25. Januar, wird die neue Open Library der Bibliothek Moers eröffnet. Damit reagiert die Stadt auf das veränderte Freizeit-, Arbeits- und Nutzungsverhalten vieler Menschen.

Um künftig mehr Menschen für die gut ausgestattete Bibliothek zu interessieren, soll jetzt das Konzept der Open Library zum Zuge kommen. Das heißt: deutlich längere Öffnungszeiten ohne weiteren Personaleinsatz. „Open Library“, offene Bibliothek, nennt sich das Konzept. Es stammt aus Dänemark, in Deutschland wurde es erstmals 2014 in einer Bücherei in Hamburg erprobt.

In der Vergangenheit war die Bücherei im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum dienstags bis freitags von 10.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 10.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Jetzt sollen die Öffnungszeiten vor allem abends verlängert werden: Besucher können nun dienstags bis freitags von 18.30 bis 22 Uhr sowie samstags von 13.30 bis 22 Uhr die Bibliothek aufsuchen. Auch sonntags ist von 10.30 bis 22 Uhr geöffnet.

Zusammen mit den Zeiten, in denen Personal im Einsatz ist, ist die Bibliothek dann an 69 Stunden pro Woche geöffnet. Eine Voraussetzung für die Open Library ist, dass Nutzer Medien, die sie ausleihen wollen oder zurückbringen, selbst ins Büchereisystem buchen können – das ist in der Moerser Bücherei bereits seit längerer Zeit möglich. Geplant ist ebenfalls, den Zutritt Ausweis-Inhabern im Alter ab 16 Jahren zu gestatten. Kinder und jüngere Jugendliche dürfen die Open Library nur in Begleitung eines Erwachsenen betreten. Wer die Open Library nutzt, wird sich auch damit arrangieren müssen, dass ihn Überwachungskameras im Blick haben.