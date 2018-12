Moers: Bewegender Abschied vom Bergbau

MOERS Konzert und Dokumentarfilm in der Fördermaschinenhalle Schacht IV .

MOERS (prs) Am 21. Dezember 2018 ging die Ära des deutschen Steinkohlebergbaus offiziell zu Ende. Während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop das letzte geförderte Stück Kohle als Symbol übergeben wurde, nahmen in Moers bei einem Kerzenkonzert des Knappenchores Rheinland in der Fördermaschinenhalle Schacht IV viele Besucher Abschied von einer Ära, die auch die Grafenstadt entscheidend mitgeprägt hat. „Mit Wehmut und Trauer“ wollte man mit der von den Vereinen „100 Jahre Kolonie Meerbeck“ und Grafschafter Museums- und Geschichtsverein organisierten Veranstaltung Abschied nehmen, aber auch „mit Würde und Stolz“. Die Stimmung in der vollbesetzten Maschinenhalle war ernst und wehmütig: „Man mag kaum glauben, dass es jetzt wirklich zu Ende ist.“ Viele ehemalige Kumpel waren zum Abschiedskonzert gekommen, aber auch Besucher, die durch die Familiengeschichte mit dem Bergbau verbunden waren