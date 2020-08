Charity-Aktion in Moers und Umgebung : „Bewegen hilft“: Teilabsage wegen Corona

Moers Initiator Guido Lohmann will angesichts steigender Infektionszahlen ein Zeichen setzen. Mit kleineren Aktionen geht es am 8. August los.

Guido Lohmann, Chef der Volksbank Niederrhein und Initiator der Charity-Aktion „Bewegen hilft“, hat coronabedingt mehrere geplante Veranstaltungen abgesagt. Darunter fallen die für Samstag geplante erste Schnick-Schnack-Schnuck-Niederrheinmeisterschaft in Xanten und das XXL-Menschenkicker-Turnier in Neukirchen-Vluyn. „Wir wollen angesichts aktuell wieder steigender Infektionszahlen und auch zunehmender Sorglosigkeit einzelner Bürger einfach kein Risiko eingehen und mit den Absagen vor allem auch ein klares Zeichen in unsere Region senden“, sagte Lohmann. In diesen Zeiten sei es nötig, dass eigene Befinden ein wenig in den Hintergrund zu stellen, um so der Gesellschaft zu dienen. „Vielleicht rütteln wir ja den einen oder anderen mit unserer klaren Botschaft wach, sein eigenes Verhalten mal zu überdenken.“

Am Freitag, 8. August, startet „Bewegen hilft“ bereits zum achten Mal. Was 2013 aus einer spontanen Idee von Guido Lohmann entstanden ist, hat sich zu einer der größten privaten Charity-Aktionen am linken Niederrhein entwickelt. „Bewegen hilft“ hat zum Ziel, Spaß am Sport und an der eigenen Bewegung zu vermitteln und dies mit sozialem Engagement in der hiesigen Region zu verbinden. Viele Menschen haben sich seit 2013 bewegt und gespendet, so dass in den vergangenen sieben Jahren deutlich mehr als 500.000 Euro gespendet wurden.