Krankenhaus in Moers Wie ein kleiner Eingriff bei Kreuzbein-Bruch hilft

„Anatomisch ist das Kreuzbein gelöchert. An diesen Schwachstellen kommt es zum Bruch. Der Knochen bricht dabei in sich – er wird instabil und verliert an Festigkeit“, so der Mediziner weiter. „Für die Patientinnen und Patienten ist die Stelle, wo der Schmerz herkommt, schwer zu lokalisieren. Hausärztinnen und -ärzte sowie Orthopädinnen und Orthopäden konzentrieren sich für gewöhnlich auf die Wirbelsäule und können dort oftmals nur Verschleiß erkennen. Die eigentliche Ursache liegt jedoch eine Etage tiefer, im Kreuzbein. Nicht ohne Grund werden in der Umgangssprache die Wirbelsäulenbeschwerden als ,Kreuzschmerzen‘ bezeichnet.“