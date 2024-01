Bethaien Moers Medizinisches Versorgungszentrum zieht um

Moers · Am alten Standort an der Homberger Straße 92 verbleibt nur das ambulante Operationszentrum. Ab wann und wo genau die Praxen des MVZ Bethanien in Zukunft zu finden sind.

19.01.2024 , 05:15 Uhr

Stiftungsvorstand Ralf Engels und MVZ-Leiterin Petra Hinsenkamp freuen sich auf den Neustart. Foto: Bethanien Moers