Bethanien Moers Krankenhaus erhält Siegel für „Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie“

Bereits seit vielen Jahren werden am Krankenhaus Bethanien Moers und dem MVZ Bethanien Moers hernienchirurgische Eingriffe durchgeführt. Diese sind oftmals nach Eingeweidebrüchen (Hernien) wie Leistenbrüchen, Nabelbrüchen, Narbenbrüchen oder Zwerchfellbrüchen notwendig. Die Behandlungsergebnisse am Krankenhaus Bethanien Moers erreichen dabei konstant die Standards der deutschen Hernienchirurgie. Diese Qualität ließ sich das Krankenhaus jetzt im Rahmen einer Qualitätssicherungsstudie der gemeinnützigen Gesellschaft „Herniamed“ bestätigen. Es trägt nun das Siegel „Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie“ der Deutschen Hernien Gesellschaft. In einem Jahr steht die nächste Überprüfung durch „Herniamed“ zur Anerkennung zum Hernienzentrum an.