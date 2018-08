Bethanien: Lungenspezialisten gehören zu den Besten

Moers Im Ranking des Kammerbezirks Nordrhein liegt das Bethanien-Krankenhaus aktuell hinter der Uniklinik Essen auf Platz zwei.

Wie berichtet, hat die Deutsche Patientenliga Atemwegserkrankungen (DPLA) Voshaar vor kurzem den Ehrenpreis 2018 verliehen. Ausgezeichnet wurde der Lungenexperte für sein langjähriges Engagement für Patienten mit Atemwegserkrankungen in Deutschland, für die Gründung der Selbsthilfegruppe in Moers vor mehr als 22 Jahren und für sein nationales und internationales Engagement für die Entwicklung patientenfreundlicher Inhalationssysteme.

Tatsächlich seine es eine große Herausforderung, eine Selbsthilfegruppe über Jahrzehnte am Laufen zu halten, betont Voshaar. „Es müssen dafür ja immer wieder neue Mitarbeiter gewonnen werden.“ Am Ende, sagt der Lungenspezialist, zahle sich das aber aus. „Bei der Behandlung von Lungenkrebs gibt es einen Durchbruch, wie wir ihn 100 Jahre lang nicht gehabt haben. Die Patienten leben viel länger als früher – und die brauchen Unterstützung.Deshalb wollen wir noch in diesem Jahr eine offene Selbsthilfegruppe für Patienten mit Lungenkarzinom unter der Leitung eines Psychoonkologen reaktivieren – selbstverständlich auch für Menschen aus anderen Kliniken.“

Mit Unterstützung des Moerser Lions-Clubs wiederbelebt werden soll am Bethanien darüber hinaus auch eine andere Erfolgsgeschichte: die Zusammenarbeit mit dem Friedensdorf Oberhausen. „Dutzende zum Teil schwerstverletzte Kinder aus Kriegsgebieten wurden in den vergangenen Jahren bei uns operiert“, sagt Voshaar. Aber die Behandlung sei schwieriger geworden, auch unter ökonomischen Bedingungen. „Jetzt haben wir das Konzept mit drei Parteien – Lions-Club, Friendensdorf und Krankenhaus – neu aufgelegt. Unter anderem hat sich eine ganze Reihe unserer Mitarbeiter bereit erklärt, diese Kinder in der Freizeit zu operieren und zu versorgen.“ Vorgestellt werden soll das Projekt beim jährlichen Lions-Erntedankfest im Musenhof in September. „Dessen Erlöse“, sagt Voshaar, „fließen dann auch komplett dort hinein.“