Bethanien-Krankenhaus Moers : Mix aus Ausbildung und Studium liegt im Trend

Vera Schubert und Oskar Mellmann mit Nadine Kunnen, die die kaufmännischen Auszubildenden am Bethanien-Krankenhaus betreut. Foto: Christoph Reichwein (crei)

MOERS In Kooperation mit der Hochschule am Niederrhein in Krefeld bildet das Bethanien-Krankenhaus Moers im Studiengang Health Care Management angehende Kaufleute im Medizinbereich aus. Nach einem Jahr ziehen die ersten Studenten eine positive Bilanz.