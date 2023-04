Nach Brust-OP in Moerser Krankenhaus Dilaras neues Leben ohne Schmerzen

Auf Empfehlung ihrer Schwägerin macht Dilara Maaß einen Termin für ein Beratungsgespräch in der Klinik für Gynäkologie, Geburtshilfe & Senologie Bethanien. Diese ist unter anderem auf die Behandlung der weiblichen Brust spezialisiert (Senologie) – nicht nur in Hinblick auf die Tumorentfernung bei Brustkrebserkrankungen, sondern auch in Bezug auf andere Brustoperationen.