Corona-Test : Abstrich nur nach Anmeldung

Moers Patienten, die sich auf Covid-19 testen lassen möchten, müssen sich im Internet registrieren. Auf diese Weise will das Krankenhaus lange Wartezeiten im Testzelt vermeiden. Getestet wird nur, wenn eine Überweisung vom Hausarzt vorliegt oder die Kriterien des Robert-Koch-Instituts erfüllt sind.

Ab Montag, 13. Juli, werden Abstriche auf Covid-19 im Testzentrum am Krankenhaus Bethanien nach Terminvergabe durchgeführt. Damit sollen längere Wartezeiten vermieden werden. Wer einen Abstrich möchte, muss sich unter www.doctolib.de/testzentrum-covid/moers registrieren und sich in der Terminmaske für ein freies Zeitfenster unter Angabe des Besuchsgrundes anmelden. Die Abstriche im Testzelt werden über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein abgerechnet. Somit kann ein Test nur durchgeführt werden, wenn eine Überweisung vom Hausarzt vorliegt beziehungsweise die Testkriterien erfüllt werden, die das Robert Koch-Institut vorgibt (abzurufen auf www.rki.de). Das Testergebnis erhalten die Patienten direkt über das Labor, das die Diagnostik durchführt. Fällt das Ergebnis positiv aus, werden sie umgehend von den Mitarbeitern des Labors telefonisch kontaktiert. Im negativen Fall erhalten sie eine Benachrichtigung per Post.