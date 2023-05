Bethanien in Moers Teddykrankenhaus nimmt Kindern die Angst

Nach drei Jahren Pause hat am Wochenende das 16. Teddykrankenhaus am Krankenhaus Bethanien wieder seine Pforten geöffnet. Auf der Wiese neben dem Seniorenstift konnten Kinder ihre Stofftiere und Puppen untersuchen lassen und so spielerisch den Ablauf in einem Krankenhaus und verschiedene Behandlungsmethoden kennenlernen. Das Angebot wurde „sehr gut“ angenommen, wie Organisatorin Ilka Prangen vom Krankenhaus Bethanien berichtet.